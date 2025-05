Presidente do Grêmio tem pena reduzida por declarações contra arbitragem no Gauchão

Dirigente foi denunciado por declarações contra arbitragem durante entrevista, após o jogo de ida da semifinal do Estadual. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio divulgou neste sábado (10) que conseguiu reduzir a penalidade imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) ao presidente Alberto Guerra por declarações dadas durante o Gauchão.

Em meados de março, o dirigente gremista havia sido punido com 60 dias de suspensão e R$ 30 mil de multa por conta de declarações dadas durante entrevista, em que reclamou da atuação da arbitragem no jogo de ida da semifinal do campeonato estadual. A redução implica em 15 dias de afastamento, com multa de R$ 10 mil.

Como já havia cumprido parte da pena antes do pedido de efeito suspensivo, o Guerra permanecerá afastado das funções administrativas até a próxima sexta-feira (16). Durante este período, o vice-presidente Eduardo Magrisso ocupará o cargo de forma interina.

No mesmo julgamento, realizado em março, também haviam sido denunciados o vice-presidente de futebol Alexandre Rossatto e o diretor de futebol Guto Peixoto, que foram absolvidos.

Já o técnico Gustavo Quinteros, que não está mais no clube, pegou suspensão de quatro jogos por agredir o atacante Ênio, do Juventude. E, por ter concedido entrevista no Estádio Alfredo Jaconi mesmo após ter sido expulso, foi aplicada multa de R$ 5 mil.