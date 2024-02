A noite de quarta-feira (14) foi especial para dois jogadores do Inter. Wanderson e Gabriel Mercado completaram 100 jogos com a camisa colorada. O primeiro é um dos mais insubstituíveis da equipe de Eduardo Coudet, pela sua habilidade ofensiva e também por sua recomposição coletiva. É um jogador que não tem peça de reposição no grupo atualmente.