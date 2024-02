É bem verdade que, antes da rodada final do Gauchão, a dupla Gre-Nal terá compromissos na noite desta quarta-feira (28): o Inter buscando classificação na Copa do Brasil contra o ASA, em Alagoas, enquanto o Grêmio briga com o São Luiz pela Recopa Gaúcha. Depois disso, teremos um sábado (2) bem agitado, com todos os seis jogos ocorrendo simultaneamente.