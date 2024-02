A última rodada da fase classificatória do Gauchão, sábado (2), às 16h30min, promete grandes emoções para o Ypiranga. Em 10º lugar com nove pontos, o Canarinho ainda corre risco de rebaixamento à Divisão de Acesso: só a vitória sobre o Brasil-Pel acaba com o drama da queda. Além disto, com mais três pontos, pode ingressar na zona de classificação às quartas de final. Mas, neste caso, precisa de tropeços de dois adversários para terminar em oitavo.