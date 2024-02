Os próximos dias serão de muito trabalho no Estádio Colosso da Lagoa. Após empatar com o Santa Cruz nesta segunda-feira (26), o Ypiranga subiu uma posição na tabela de classificação no Gauchão, mas segue com a possibilidade de rebaixamento à Divisão de Acesso. Assim, chega na última rodada da competição dependendo de si e precisando de uma vitória contra o Brasil de Pelotas para evitar a queda.