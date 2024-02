Nem Marchesín, nem Anthony. Os dois goleiros ainda não passam a segurança necessária para o Gre-Nal. No caso do Grêmio, trata-se de um goleiro contratado para ser titular. No Inter, Anthony que era quarto na hierarquia, virou o dono da posição depois das lesões de Rochet e Ivan e da saída de Keiller. Por esse motivo, o Inter corre contra o tempo para recuperar o titular da posição. Será uma semana de testes fortes para Rochet confirmar, ou não, presença no clássico.