Grêmio encara Gre-Nal com muitas incertezas

Brathwaite é a esperança do torcedor gremista no Gre-Nal. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Depois do baita vexame contra o Mirassol, o Grêmio vai para o Gre-Nal 447 aos pedaços. Enquanto os dirigentes gremistas arrastam o anúncio do novo comandante – o que não é novidade na gestão Alberto Guerra a demora para a tomada de decisões – o interino James Freitas tem a dura tarefa de reorganizar a terra arrasada deixada por Gustavo Quinteros.

Não há nenhum tipo de legado. Imagino, que a escalação será cautelosa. Recheio no meio-campo. Quem sabe apenas dois homens no ataque. Pelo menos, acredito que a entrega dos atletas será um pouco maior do que foi nas últimas partidas com Quinteros. Contra o Mirassol, a apatia foi constrangedora.

Um bom resultado no clássico 447 pode servir de primeiro passo para uma retomada da confiança. Por outro lado, uma derrota afundaria o time na zona do rebaixamento e na próxima semana tem um duelo decisivo com o Godoy Cruz pela Sul-Americana. Tempos difíceis.