Horóscopo do dia para Gêmeos: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta quarta (07), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Gêmeos: nascidos entre 21 de maio a 20 de junho

Coloque ponto final no que estiver ao seu alcance, para poder seguir rumo ao futuro com a alma mais leve, sem tanta coisa amarrando seus movimentos. O ponto final é a atitude que brinda com supremo alívio à alma.