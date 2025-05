Grêmio faturou três pontos suados pelo Brasileirão

Mano conheceu a sua primeira vitória no comando do Tricolor em 2025.

O mais importante na vitória do Grêmio na Arena foi somar os três pontos contra o Santos no domingo (4). O Tricolor chegou a oito na tabela ficou na 12ª posição, deixando para trás a incomoda zona do rebaixamento. É importante ressaltar, que o resultado veio muito mais na transpiração, do que na inspiração. A equipe gremista ainda jogou pouco.