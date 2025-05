A melhor estratégia que o Grêmio deve adotar no Peru

Amuzu pode ser novidade no time do Grêmio.

Uma certeza é que Edenilson, lesionado, está fora do time do Grêmio no jogo contra o Atlético Grau, em Lima. Marlon também está fora de combate. Resta saber, qual será a estratégia adotada por Mano Menezes? Tanque cheio, preservação parcial ou uma equipe toda reserva.



Tudo indica que Alysson vai receber uma merecida oportunidade de começar o jogo. O guri da base pode ser o substituto do camisa 8. Wagner Leonardo pode ter um refresco com a escalação de Kannemann na esquerda junto de Lucas Esteves na lateral.