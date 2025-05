A grande notícia no Inter para a decisão em Medellín

A expectativa do torcedor do Inter para encarar o Atlético Nacional nesta quinta-feira (8) é Alan Patrick. Depois de sair no intervalo na partida contra o Corinthians, o camisa 10 apareceu nas fotos divulgadas pelo clube no trabalho realizado pelos dos atletas no CT Parque Gigante. Grande notícia para Roger Machado formatar o time em partida decisiva na Colômbia.



Vencer longe do Beira-Rio é fundamental na batalha acirrada do grupo F! A principal referência técnica da equipe faz toda a diferença. Quando entrou na Arena Corinthians, Óscar Romero não teve bom desempenho. Carbonero pode ser um acréscimo importante na hora decisiva.