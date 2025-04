Anúncio de novo técnico do Grêmio deve ocorrer após o Gre-Nal 447

Alexandre Rossato busca opções no mercado de treinadores.

A ordem no Grêmio é não errar na hora de contratar um substituto para Gustavo Quinteros. Os dirigentes estão trabalhando na busca por um novo treinador, mas sem acelerar os processos para que essa contratação não se transforme em um erro pouco tempo depois. A tendência, neste momento, é de que o anúncio do novo técnico ocorra após o Gre-Nal 447 .

Essa situação se explica pelo fato de existir uma dificuldade em se achar o profissional que se encaixa no perfil buscado pelo Grêmio . Outra situação está voltada para a falta de opções no mercado e o início das negociações para o fechamento. Questões de salário e tempo de contrato costumam se transformar em entraves na hora de finalizar um acordo.

O departamento de futebol vem trabalhando na contratação do novo técnico desde a última quinta-feira (17). Alguns nomes já foram contatados. Mano Menezes , que atualmente está sem clube, foi um dos profissionais a sinalizar positivamente para um acordo. Mas os dirigentes também acabam mirando outros nomes no escasso mercado de treinadores.

Caso o novo técnico seja anunciado após o Gre-Nal deste sábado (19), o novo comandante Tricolor teria um tempo importante de preparação do time que só vai jogar novamente na próxima quinta-feira (24), na Argentina, contra o Godoy Cruz , pela Copa Sul-Americana.

