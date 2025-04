Grêmio faz consulta para Felipão assumir como coordenador técnico 

Felipão foi treinador do Grêmio em 2021.

Em meio às buscas pelo novo treinador, o Grêmio também faz contato com possíveis reforços para o departamento de futebol. Os dirigentes conversaram com Luiz Felipe Scolari nesta sexta (18) para consultar se ele aceita assumir como coordenador técnico.

Segundo apurado pela reportagem de Zero Hora, o contato, no primeiro momento, foi apenas uma conversa informal. Não foi feita nenhuma proposta a Felipão ou a promessa de que uma oferta possa se concretizar.

As negociações para a contratação do substituto de Gustavo Quinteros seguem. Mano Menezes já foi sondado pelos dirigentes, que também avaliam outras possibilidades no mercado. A tendência é de que esses anúncios só ocorram após o Gre-Nal 447.