A cirurgia que Mano precisa fazer no Grêmio

Mesmo sem tempo para treinar, Mano Menezes precisa colocar a mão na massa e fazer uma cirurgia no time do Grêmio para tentar mudar a situação atual. Vencer o Santos na Arena é tarefa de primeira ordem para sair da incômoda zona de rebaixamento. Por isso, é hora de apostar em quem pode fazer algo diferente como Alysson.



Alguns atletas que vem cometendo erros individuais devem deixar de ser titulares. Dois casos específicos são Tiago Volpi e Jemerson. A falta de reação no terceiro gol do CSA não tem explicação.