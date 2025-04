Quem é James Freitas, o interino que deve treinar o Grêmio no Gre-Nal 447

James voltou ao clube em 2024. Lucas Uebel / GRÊMIO FBPA

Com a saída de Gustavo Quinteros às vésperas do Gre-Nal 447, James Freitas deve ser o responsável por comandar o Grêmio no próximo sábado (19), a partir das 21h na Arena. Atualmente, ele é o auxiliar técnico permanente da equipe.

O nome pode não ser comum para o torcedor gremista, mas James tem parte da sua carreira vinculada ao Tricolor. Primeiro, nas categorias de base e, posteriormente, como auxiliar técnico de Roger Machado e de Renato Portaluppi.

James tem 56 anos e começou na base da dupla Gre-Nal. No Grêmio, fez parte do período de formação de nomes como Everton Cebolinha, Luan e Arthur. Chegou aos profissionais em 2016 e, depois da conquista da Copa do Brasil, deixou Porto Alegre.

Logo após a saída do Tricolor, James virou auxiliar de Roger Machado no Atlético-MG (2017) e no Palmeiras (2018). Os dois voltariam a se encontrar em 2021 no Fluminense.

Em 2022, voltou ao Grêmio no início do ano para formar a comissão técnica de Roger Machado. Em Porto Alegre novamente, ele dividia o posto de auxiliar com Roberto Ribas.

James também foi auxiliar de Mano Menezes no Cruzeiro, em 2019. O treinador é um dos nomes especulados pelo Grêmio para assumir a vaga de Gustavo Quinteros.

Antes de retornar ao Tricolor em 2024, o auxiliar também teve uma passagem pelo Paraguai.

Ele foi chamado por Diego Gavilán, ex-jogador da dupla Gre-Nal, para trabalhar no país vizinho. Gavilán foi contratado pelo Cerro Porteño e levou James Freitas para integrar a comissão técnica.

Os jogos à frente do Grêmio

Entre 2015 e 2016, James esteve no comando do Tricolor após as saídas de Felipão, em 2015, de Roger Machado, em 2016, e na reta final do Brasileirão depois do Grêmio vencer a Copa do Brasil daquele ano. Foram cinco partidas, com uma vitória e quatro derrotas.