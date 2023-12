O Grêmio não pode abrir mão de Villasanti. Será um erro gigante em termos de planejamento. No mercado, não vai encontrar algo parecido. A informação é que o clube ofereceu o valor desejado de salário pelo empresário do atleta. Mas ainda não obteve uma resposta positiva por parte de Renato Bittar, representante do paraguaio.



O volante foi escolhido um dos melhores no Brasileirão, ganhando a Bola de Prata. Além disso, é figura constante nas convocações da seleção do Paraguai.