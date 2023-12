Uma das mais tradicionais premiações do futebol brasileiro, o troféu Bola de Prata, da ESPN, ocorre no início da tarde desta quinta-feira (7), em São Paulo. A cerimônia, que elegerá a seleção do Brasileirão, está prevista para iniciar as 12h30min, com transmissão do canal por assinatura. O atacante Luis Suárez, do Grêmio, é um dos favoritos ao prêmio craque do campeonato. Acompanhe ao vivo: