O Real Madrid é o maior clube do mundo. Não é porque ganhou seis das últimas 11 Ligas dos Campeões. Isso é consequência do projeto do time, dos processos que adota e do DNA que conserva e se alimenta de ambição. Um clube não é uma camisa. Ali, é a parte mais visível. Preenchê-la exige planejamento, ciência, método e, principalmente, domínio sobre o que faz. Um exemplo? O Real acaba de anunciar Mbappé. Sabe quando ele começou a assediar o francês? Há quase 10 anos.