Nada na "cidade" do Real Madrid parece fora do lugar. Tudo na Ciudad Deportiva ajuda a entender porque se trata do maior clube do mundo. Nesta última semana, tive a sorte de conhecer por dentro uma parte do QG do clube em Valdebebas, na região noroeste da capital espanhola e considerado seu pulmão verde pelo parque de 1.067 hectares. O Real apresenta seu CT como o melhor do planeta. Pode parecer megalomania, mas garanto, não é.