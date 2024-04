Um apartamento do ex-jogador Bebeto, tetracampeão pela Seleção Brasileira, e de sua mulher, Denise de Andrade Gama de Oliveira, vai à leilão na segunda (1º). Isso ocorre por conta de dívidas do casal com o condomínio do Edifício Santa Mônica Special, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.