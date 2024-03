O ex-jogador Robinho, preso na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, foi fotografado já como detido — pouco mais de uma semana depois de ser condenado pelo crime de estupro coletivo. O ex-atacante cumpre pena no Brasil após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que definiu, em regime fechado, que ele deverá cumprir nove anos de encarceramento. As informações são do g1.