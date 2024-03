Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), será relator do pedido de habeas corpus do ex-jogador Robinho, condenado pelo crime de estupro na Itália e determinado a cumprir pena no Brasil após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) na quarta (20). O STF foi acionado pela defesa do ex-jogador para evitar a prisão imediata. O ministro da maior instância do Judiciário do país julgará se o ex-atacante pode ou não aguardar o esgotamento de todos os recursos em liberdade. As informações são do ge.globo.