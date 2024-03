O técnico Dorival Júnior concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (22), no Estádio de Wembley, em Londres, para falar sobre o amistoso entre Inglaterra e Brasil e se posicionou sobre a situação do atacante Robinho, preso por cometer crime de estupro coletivo. Ele condenou o ato do seu ex-jogador e pediu que o caso não fique impune.