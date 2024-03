Foi assim. Saí aqui do hotel em que a RBS nos hospedou, eu e o Zé Alberto Andrade, em Madri, desci o Paseo de La Habana. Ao chegar na Plaza de los Corazones Sagrados, peguei à direita. Caminhei menos de 300 metros e, de repente, emergiu diante de mim um gigante de metal. Encravado no meio de uma zona residencial, com prédios de sacadas amplas, está o Santiago Bernabéu, remodelado, mas ainda em fase final de obra. Sua capa de aço inoxidável confere um aspecto futurista. É como se, no meio do bairro de Los Corazones Sagrados, tivesse aterrissado uma nave espacial gigante.