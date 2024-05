"Somos rebeldes". Assim, se definem os torcedores do Espanyol. Essa rebeldia mais do que move os "pericos". Mantém vivo um clube de 123 anos e que, a partir dos anos 70, vê crescer cada vez mais um gigante ao seu lado. O Barcelona cresce em progressão geométrica e parece sufocar o rival da cidade em um canto. Não é fácil ser vizinho de quem ganhou tanto tamanho que se tornou ponto turístico tanto quanto a Sagrada Família e as obras de Gaudí, Picasso e Dalí.