O avanço do Rio Guaíba sobre a cidade de Porto Alegre afetou diretamente o CT Luiz Carvalho e o Instituto Geração Tricolor (IGT). Nesta sexta-feira (3), o Centro de Treinamentos do Grêmio amanheceu alagado e sem condições de acesso. A avenida João Moreira Maciel, que passa em frente ao dois locais, também foi afetada pela elevação do rio. A comissão técnica deu folga aos atletas.