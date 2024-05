A chuvarada que trouxe prejuízos ao Rio Grande do Sul também causou mudanças no calendário de maio do Grêmio. Após o adiamento do jogo deste domingo (5) contra o Criciúma, o próximo compromisso do clube será nesta quarta-feira (8) pela Libertadores. A tendência é de que a partida contra o Criciúma seja reagendada para a próxima data Fifa (no começo de maio), quando o calendário brasileiro estará paralisado.