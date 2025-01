— A primeira fase durará seis semanas. Inclui um cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas de Gaza e a libertação de vários reféns sob posse do Hamas — disse Biden em um discurso na Casa Branca.

Anunciada em Doha pelo primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, que comanda as negociações, a trégua começará no próximo domingo (19). O documento foi assinado por autoridades israelenses e representantes do Hamas.