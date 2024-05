Por enquanto, o Inter mantém sua programação para o confronto diante do Real Tomayapo, na próxima terça-feira (7), às 21h, em Tarija, válido pela Sul-Americana. O elenco ganhou um dia de folga nesta sexta (3) após a confirmação do adiamento dos jogos contra o Juventude, pela Copa do Brasil, e contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, em virtude das enchentes que afetam o Rio Grande do Sul.