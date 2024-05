O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Inter, também foi atingido pelas cheias em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Com a elevação do nível do Guaíba, boa parte do complexo ficou completamente alagada, incluindo os campos de jogo. Uma equipe de funcionários está no local para acompanhar a situação. O CT está fechado desde quinta-feira (2) e não há pessoas em risco no local.