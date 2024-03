Na próxima segunda-feira (18), a Conmebol sorteia os grupos da Libertadores e apontará os caminhos da arrancada do Grêmio na luta pelo tetra da América. O clube gaúcho está no pote 1, dos cabeças de chave. Portanto, com Palmeiras, River, Flamengo, Peñarol, São Paulo e LDU. Daqui, não sairá adversário nesta primeira fase. Mas vamos a uma rápida passada aos demais potes.