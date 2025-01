América-RJ denuncia episódio de racismo em jogo da Copinha

Caso aconteceu em jogo do sábado (4), pela primeira rodada da competição. Jefferson Botega / Agência RBS

O América-RJ denunciou que um jogador do clube sofreu ofensas racistas que teriam sido proferidas por um atleta do Itapirense, no sábado (4), após a partida entre os dois times pelo grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em Itapira (SP). A informação foi publicada originalmente pelo site ge.globo.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado, o jogador João Pedro, do time carioca, foi chamado de "macaco do c..." após o apito final da partida. O possível agressor seria um atleta adversário, chamado Marcus Vinicius. O América-RJ venceu por 2 a 1.

O episódio também foi citado em súmula pelo árbitro do jogo, Elder Patrick Dantas. Os dois times envolvidos e a Federação Paulista de Futebol se manifestaram sobre o caso por meio de notas oficiais. Veja abaixo.

A nota do América-RJ:

"Estamos profundamente consternados com o episódio de racismo ocorrido contra um atleta do America durante a nossa primeira partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025.

O racismo não tem lugar no esporte nem em nossa sociedade. Repudiamos veementemente qualquer ato discriminatório e estamos comprometidos em garantir que medidas severas sejam tomadas contra os responsáveis.

O futebol é um esporte que deve unir as pessoas, independente de raça, cor ou origem. Vamos continuar a lutar por um ambiente mais justo, inclusivo e respeitoso para todos. Contamos com o apoio de todos para erradicar o racismo do nosso esporte e da nossa vida".

A nota da Itapirense:

"A Sociedade Esportiva Itapirense vem a público se manifestar sobre as acusações de racismo envolvendo um de nossos atletas na partida realizada no dia 04/01 contra o América-RJ, válida pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Após o término da partida, fomos informados pelo delegado responsável pela sede de Itapira que um dirigente do América-RJ relatou um episódio de injúria racial contra um de seus atletas, supostamente cometido por um jogador da nossa equipe. Segundo os relatos, o incidente teria ocorrido no final do jogo, quando um jogador do América estava caído no gramado.

Ressaltamos que, ao analisarmos as imagens mencionadas, não identificamos o lance descrito. Contudo, como o racismo é uma acusação gravíssima e intolerável, solicitamos que os fatos sejam apurados com rigor e que as provas sejam apresentadas, para que se faça justiça e não haja espaço para equívocos.

A Sociedade Esportiva Itapirense é contra qualquer forma de discriminação e possui, em seu elenco, inúmeros atletas negros, com os quais mantemos diálogos constantes sobre o combate ao racismo no futebol. Reforçamos que atitudes discriminatórias não são toleradas em nosso clube e que aplicamos punições severas quando comprovações ocorrem.