Com um gol do artilheiro Júnior Santos, o Botafogo eliminou o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, após empate por 1 a 1, e garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, pois havia vencido o primeiro jogo no Rio por 2 a 1. Vale lembrar que a equipe botafoguense atuou com dez jogadores desde os cinco minutos do segundo tempo.