O Inter fechou com Fernando, 36 anos, um camisa 5 de longo currículo pela Europa. Foram seis anos no Porto, três no City, sendo o último com Guardiola como técnico, dois no Galatasaray e os últimos quatro anos e meio no Sevilla, de onde saiu com 167 jogos e duas conquistas de Europa League. Era para o volante ter chegado em janeiro, mas optou pelo Vila Nova-GO, clube em que foi formado, por questões familiares.