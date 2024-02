Sem conseguir destravar o negócio de Thiago Maia com o Flamengo, a diretoria colorada viu em Bruno Gomes uma solução para o último dia de inscrições do Gauchão. Mas, para que o volante pudesse ser apresentado no CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira (20), foi preciso um trabalho de convencimento nos bastidores, que envolveu até mesmo o técnico Eduardo Coudet.