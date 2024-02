O anúncio de Bruno Gomes por parte do Inter irritou a diretoria do Fortaleza. Nesta segunda-feira (19), em entrevista coletiva, o CEO do clube cearense, Marcelo Paz, desabafou sobre o fato do volante que estava no Coritiba ter escolhido voltar ao Beira-Rio. Além dele, o volante Felipinho resolveu trocar a Ponte Preta pelo Athletico-PR.