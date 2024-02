O Gre-Nal do próximo domingo (25) pode garantir ao Inter a liderança da primeira fase do Gauchão e, com isso, a vantagem de decidir em casa os confrontos eliminatórios. Por outro lado, não vale classificação ou título. Portanto, haverá todo um cuidado para não colocar em campo jogadores que estejam descontados fisicamente, o que implica em três dúvidas na escalação.