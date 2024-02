O Inter mantém o mistério sobre a utilização de Rochet para o Gre-Nal de domingo (25) no Beira-Rio. O goleiro deverá fazer testes mais fortes a partir de terça-feira (20), nos treinos no CT do Parque Gigante. Com desconforto na região torácica, ele não atuou em 2024, tentando a recuperação para voltar em boas condições.