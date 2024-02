Sucesso na estreia pelo Grêmio com um gol e duas assistências, Cristian Pavon deve se reencontrar com Eduardo Coudet no Gre-Nal 441 do próximo domingo (25), às 18h, no Beira-Rio. Foi com o técnico colorado que o jogador teve o melhor momento no Atlético-MG. Antes de chegarem ao Rio Grande do Sul, os dois trabalharam juntos por cerca de seis meses em Belo Horizonte, em 2023. A saída do 'Chacho' do Galo, inclusive, foi o início da perda de espaço de Pavon no time, o que culminou com a transferência dele para o Tricolor na semana passada.