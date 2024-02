O meia-atacante Cristian Pavon foi apresentado pelo Grêmio nesta segunda-feira (19) no CT Luiz Carvalho. Anunciado na última semana, ele já fez sua estreia com a camisa gremista na vitória por 6 a 2 contra o Santa Cruz no último sábado. Na partida, fez um gol e deu duas assistências para os companheiros.