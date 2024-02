O treino desta quarta-feira (21) pela manhã aumentou o mistério do Inter para o Gre-Nal 441. Pelo segundo dia seguido, o zagueiro Gabriel Mercado ficou fora da atividade devido a dores no joelho esquerdo, consolidando o seu status de dúvida para a partida. Já o goleiro Rochet segue entregue ao departamento médico e também é uma incógnita. Os dois atletas são as únicas indefinições coloradas para o clássico deste domingo (25), às 18h, no Beira-Rio.