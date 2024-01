Entre algumas esticadas nas férias para conhecer as montanhas aqui, como os catalães chamam os Pirineus, segui conectado aos movimentos feitos pela Dupla. No caso do Inter, o plano de encorpar o grupo e afiar o time semifinalista da Libertadores está sendo cumprido à risca. Ou seja, o estágio colorado está um passo à frente, na etapa de consolidação de um processo de reformulação que se iniciou na largada de 2023.