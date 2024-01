A primeira escalação do Inter para 2024 tem data para ser revelada. Na partida contra o Avenida, domingo (21), o técnico Eduardo Coudet vai colocar em prática os trabalhos que foram realizados na pré-temporada. O time não terá força máxima por conta dos desfalques de Rochet, Mercado e Alan Patrick. Já os reforços contratados para a temporada, com a exceção de Borré, estarão à disposição do técnico.