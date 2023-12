Não quero estragar a ceia de ninguém, nem esquentar a cerveja ou o espumante do Réveillon. Mas é que precisamos falar de SAF nesta virada do ano. Somos obrigados a encarar esse assunto, colocá-lo na pauta de Grêmio e Inter. Mesmo que cause calafrios em alguns e provoque ojeriza em outros. O fato é que, se não acordarmos para o mundo do futebol, ficaremos (ainda mais) para trás. As soluções que nossos dirigentes encontraram ali atrás já deixaram faz tempo de nos tornar competitivos. E vou avisando: não adianta à meia-noite do dia 31 comer uva, pular sete ondas, ir para baixo da mesa com a cumbuca de lentilha. Não haverá magia que nos fará encurtar a distância que, a cada ano, cresce.