O Grêmio está muito perto de finalizar um projeto em parceria com o Hospital Moinhos de Vento, em modelo que pretende ser inovador no futebol brasileiro. O plano é executar esse projeto no departamento de ciência, saúde e performance em dois anos. A primeira etapa deve iniciar já na pré-temporada. Dirigentes envolvidos na negociação evitam dar maiores detalhes, mas há grande otimismo com o plano.