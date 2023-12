Em outubro, você leu na coluna a informação de que o Bayern negociava a compra do Racing, de Montevidéu, do Uruguai. Era um passo dos bávaros para criar uma unidade sua na fábrica de "pé de obras", como certa vez definiu Eduardo Galeano a quantidade de jogadores que surgiam no país de 3 milhões de habitantes. Pois nesta quinta-feira (14), o Racing-URU emitiu nota confirmando a sua venda para o gigante alemão. O dono do clube e que assina a nota é Fernando Cavenaghi, aquele mesmo que passou pelo Inter sem muitos gols em 2011.