Faz algumas semanas que Johnny virou um dos principais nomes do Inter. É um trabalho silencioso o que ele faz. Mas de alta importância. Johnny é uma recuperação de Eduardo Coudet. Havia feito um bom final de Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes, em 2022, mas caiu de produção neste ano, quando o técnico mudou a estrutura do meio de campo.