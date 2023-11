Pelos resultados paralelos da rodada, a partida contra o Bragantino era uma decisão para o Inter, que via diminuir a distância do Z-4. Pela qualidade do adversário e pelos desfalques colorados, seria um jogo duro. Mas o Beira-Rio viu uma batalha colorada para vencer por 1 a 0, gol de Valencia, cobrando pênalti. A lesão do equatoriano no intervalo deixou o jogo dramático. Mas a equipe de Eduardo Coudet segurou a vitória, subiu para 46 pontos e terminou o dia em 11º.