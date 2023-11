Foi a vitória do alívio. É pouco para as pretensões do Inter jogar para chegar aos 46 pontos, se afastar do Z-4 e encaminhar vaga na Copa Sul-Americana. Porém, foi o que restou, e o fundamental era evitar qualquer risco de um rebaixamento. O time e a torcida que foi ao Beira-Rio entenderam o momento e a necessidade.