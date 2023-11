O Grêmio mantém o mesmo comando no futebol para 2024, o que é uma vantagem. Antônio Brum mostrou-se sagaz e conseguiu liderar, com Renato, a volta por cima do time em um momento de crise, recolocando-o nos trilhos a partir da vitória sobre o Flamengo, no Brasileirão. O fim de temporada, porém, apresenta novo desafio, o de preencher lacunas do grupo e revisar algumas nomes.